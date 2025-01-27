AB'den Trump'a: Grönland konusu müzakereye açık değil

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Grönland’ı satın alma’ söylemlerine karşılık Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas bu konuda müzakereye açık olmadıklarını söyledi.

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas. Fotoğraf: AA

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’ın ABD kontrolünde olması gerektiği söylemini çok kez tekrarlamış, Ada’nın mülkiyetine sahip olmanın ‘mutlak zorunluluk’ olduğunu belirtmişti.

Grönland, 1979’da Danimarka’dan özerkliğini almasına rağmen dışişleri, güvenlik ve mali konularda hala bu ülkeye bağlı.

Ada ayrıca Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya gidilen en kısa yol üzerinde bulunuyor. Bu da onu ABD için stratejik açıdan önemli kılıyor.

Grönland ayrıca yüksek teknolojili cihazların üretiminde kullanılan nadir toprak minerallerinin en büyük yataklarından bazılarına sahip.

Kallas, Trump yönetiminin pazarlık dilinin benimseneceğini, AB’nin de bu şekilde karşılık vermesi gerektiğini söyledi.

Kallas Grönland konusunda “Müzakere etmiyoruz. Elbette üye ülkemiz Danimarka’yı ve özerk bölgesi Grönland’ı destekliyoruz” dedi.

Bu arada 20 Ocak’ta görevi teslim alan Trump ve AB yönetimi arasında halen resmi temas kurulmadı.

Yeni ABD yönetimine ilişkin Kallas, şunları kaydetti:

AB’den bahsederken “Biz de güçlüyüz ve kendi gücümüzü hafife almamalıyız” diyen Kallas, yeni ABD yönetimine dair şunları söyledi:

“Gücümüzün ne olduğunu da hesaba katmalıyız. Biz ekonomik gücüz. Amerika ile çok fazla iç içe geçmiş durumdayız. Güvenlikle ilgili ilişkilerde de öyle. Yani Amerika’nın da Avrupa’da çıkarları var.

Çok fazla iç içe geçmiş durumdayız ve bu da bizim de elimizde bir şeyler olduğu anlamına geliyor. ‘Birisi bize ne yapacağımızı söylüyor ve biz de onu takip ediyoruz’ gibi bir durum söz konusu değil. Biz de güçlüyüz ve ne olursa olsun, ortaklarımızla konuşurken, aynı zamanda rakiplerimize karşı harekete geçerken kendi gücümüzü hafife almamalıyız.”

Trump’ın ilk başkanlık döneminde AB-ABD ilişkileri ciddi ölçüde gerilemiş, ABD Başkanı son seçim kampanyasında da AB’yi savunmadan ticarete birçok konuda endişelendiren konuşmalar yapmıştı.