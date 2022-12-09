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Yaramazlara biraz batar!

AB’den kripto kazançları vergilendirme hamlesi

Avrupa Birliği (AB) tüm dijital varlık hizmeti sağlayıcılarının AB içinde yapılan işlemleri bildirmesini zorunlu kılan bir yasa taslağı hazırladı. Onaylanması halinde 2026 yılında yürürlüğe girmesi beklenen taslak büyüyen kripto sektöründe vergi kaçakçılığını önlemeyi hedefliyor.

Fotoğraf: Reuters

AB’nin yürütme kolunun vergi sistemindeki şeffaflığı artırmaya yönelik bir paketin parçası olan girişimi, birlik sınırları içinde sakinlerinin kripto varlıkların ticaretinden veya yatırımından elde edilen kazançlar üzerinden vergi ödemesini sağlamayı amaçlıyor.


Dün hazırlanan taslak uyarılara rağmen bildirimde bulunulmaması da dahil olmak üzere, ciddi uyumsuzluk vakaları için ortak bir asgari ceza düzeyi belirlemeyi öngörüyor.

AB Komisyon Üyesi Paolo Gentilaoni konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şu anda 9 binden fazla farklı kripto varlığın olması ve anonimliğin getirdiği gizlilik büyük kârlar elde eden birçok kripto varlık kullanıcısının ulusal vergi makamlarının radarına takılmadığı anlamına geliyor” dedi.

‘Vergi makamları kazançlar hakkında doğru bilgiye sahip değil’

Avrupa Komisyonu, vergi makamlarının şu anda kripto sahiplerinin kazançları hakkında doğru bilgiye sahip olmadığını ve gittikçe büyüyen sektörden elde edilen vergi gelirlerini sınırladığına dikkat çekti.

Kuralların, kuruluşların nerede olduğuna bakılmaksızın hem yerel hem de sınır ötesi işlemler için her boyuttaki kripto hizmet sağlayıcılarını kapsamasını öngörüyor. Komisyon ayrıca finansal kurumların raporlama yükümlülüklerinin e-para ve dijital para birimlerini kapsayacak şekilde genişletilmesini önerdi.

Onaylanırsa 2026’de yürürlüğe girecek

Teklifin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından kabul edilen yeni raporlama kurallarına uygun olduğu ve Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi beklendiği belirtiliyor. Öte yandan taslağın yasalaşması için bloğun 27 üye devleti tarafından oybirliğiyle onaylanması gerekiyor.

Plan, AB vergi sistemini dijital dünyayla uyumlu hale getirmeye ve vergi kaçakçılığına karşı mücadeleye yönelik bir komisyon paketinin parçası. Komisyonun son tahminlerine göre, üye devletler 2020’de KDV gelirlerinde 93 milyar avro (97,8 milyar dolar) kaybetti ve bunun dörtte birinin dolandırıcılıkla alakalı olduğu değerlendiriliyor.

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