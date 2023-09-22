AB’den çip üreticisi Intel’e para cezası

Avrupa Birliği (AB), ABD firması Intel’e çip piyasasında rekabet kurallarını ihlal ettiği için 376 milyon 360 bin avro (10,8 milyar TL) para cezası verdi.

Fotoğraf: AA

Avrupa Komisyonu, ABD merkezli çip üreticisi Intel’e piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle ‘yeniden’ para cezası verilmesi kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, Intel’in AB anti tröst kurallarını ihlal ederek rakiplerini ilgili pazardan dışlamaya yönelik uygulamalarda bulunduğu belirtilerek para cezası kararının Intel’in 2002 ile 2006 yılları arasında bilgisayar üreticileri Hewlett Packard, Acer ve Lenovo’ya rakip firmaların merkezi işlemcilerini piyasaya sürmelerini geciktirmek ve satış kanallarını sınırlandırmak için yaptığı ödemeler nedeniyle alındığı ifade edildi.

Komisyon, 2009’da ABD’li Intel firmasına bilgisayar üreticilerine indirimler uygulayarak piyasada rekabeti engelleyici davranışlar sergilediği gerekçesiyle 1,06 milyar avro (29 milyar TL) ceza vermişti.

Intel bu cezaya karşı hukuki mücadele başlatmıştı.

AB’nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi’yse 2022’de Intel’e 13 yıl öncesinde 1,06 milyar avroluk para cezası uygulayan Komisyon kararının iptaline hükmetmişti.