ABD’den vatandaşlarına ‘Rusya’yı terk edin’ çağrısı

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD’li muhabiri Gershkovich’in Rusya’da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınması üzerine ABD Rusya’daki vatandaşlarını geri çağırdı.

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Gershkovich’in gözaltına alınmasına sert tepki gösteren Washington yönetimi, bu ülkede bulunan vatandaşlarına yeni bir çağrı yaparak acilen Rusya’yı terk etmelerini istedi.

DW Türkçe’nin haberine göre Beyaz Saray İletişim Direktörü John Kirby, Amerikalıların Rusya’da bulunmasının derin bir endişeye neden olduğunu ifade etti.

Kirby, Gershkovich’in gözaltına alınmasını ve hakkındaki iddiaları şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, Rusya’nın gazetecilere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenleyeceğiyle ilgili herhangi bir uyarı ve işaret almadıklarını söyledi. Kirby, bunu söylemek için erken olduğunu kaydetti.

Rus Federal Güvenlik Servisi (FSB), 31 yaşındaki ABD vatandaşı Gershkovich’in Ural Dağları’ndaki Yekaterinburg kentinde gizli bilgi elde etmeye çalışırken gözaltına alındığını iddia etti.

Rusya’da casusluk suçu, 20 yıla varan hapis cezaları öngörüyor.