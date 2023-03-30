Gerekçe casusluk: Rusya, Wall Street Journal muhabirini tutukladı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı (MHP) Devlet Bahçeli 28 Mart akşamı yaptığı sosyal medya paylaşımında, partisinin Adalet ve Kalkınma Partisi’yle ortak liste oluşturarak seçime girmesi iddiaları ile ilgili “Mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır” dedi.