Gerekçe casusluk: Rusya, Wall Street Journal muhabirini tutukladı

Rusya istihbarat teşkilatı FSB, The Wall Street Journal gazetesi muhabirinin casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı.
Rusya böylece Ukrayna’yı geçen yıl işgal etmesinin ardından ülkede bulunan yabancı medyaya karşı şu ana kadarki en ileri adımı attı.
FSB’nin açıklamasını göre ABD’li gazeteci Evan Gershkovich hakkında askeri bir fabrika hakkında devlet sırrı niteliği taşıyan bilgileri topladığı şüphesiyle ceza davası açıldı.
Açıklamada askeri fabrikanın adı belirtilmedi. Yekatinburg kentinde tutuklanan Gershkovich aleyhindeki iddianın dayanağı hakkında da bilgi verilmedi.
Reuters’a konuşan ABD’li diplomasi kaynağı, Rus makamların bilgi vermediğini, elçiliğin bilgi edinmeye çalıştığını ifade etti.