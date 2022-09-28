ABD’den vatandaşlarına: Rusya’yı derhal terk edin

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, vatandaşlarına Rusya’yı derhal terk etmeye çağırdı.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürüyor. Son olarak Ukrayna, Rusya işgalindeki birçok bölgeyi geri almış, ilerleyişini sürdürdüğünü duyurmuştu. Diğer yandan Donetsk, Luhansk ve Herson bölgelerinde Rusya’ya katılım için referandum düzenlendi. Moskova, birçok ülkenin ‘tanımayacağız’ dediği referandumda ‘Rusya’ya katılım’ kararının çıktığını açıklamıştı.

Gelişmeler sonrası ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nden Rusya’daki vatandaşlarına uyarı geldi.

Çifte vatandaşlığa sahip ABD vatandaşlarının da askeri görev için çağrılabileceği bilgisine yer verilen açıklamada, böyle bir durumda ABD’nin söz konusu vatandaşlara yardımcı olamayabileceği kaydedildi.

Rusya’daki ticari uçuşların da kısıtlı bir durumda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Rusya’yı terk etmek isteyen ABD vatandaşlarının buna yönelik ayarlamalarını hızla yapmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, “ABD vatandaşları, Rusya’ya seyahat etmemelidir ve Rusya’da ikamet eden kişiler, sınırlı ticari seyahat seçenekleri devam ederken Rusya’dan derhal ayrılmalıdır” dendi.