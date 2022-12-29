ABD’den Moskova zirvesine tepki: Esad’a eski gücünü kazandıracak görüşmeleri desteklemiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Moskova’daki Türkiye-Suriye-Rusya görüşmesine tepki geldi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’la Moskova’da Rus ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüşmüştü.

Amerika’nın Sesi Türkçe’de yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, bu görüşmeyi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a ‘eski gücünü kazandıracak bir adım olarak gördüklerini ve bu nedenle zirveye karşı olduklarını’ söyledi.

Sözcü, devamında şunları dedi: “Devletleri, Esad rejiminin son on yılda Suriye halkına uyguladığı zulmü ve rejimin, Suriye halkının hayat kurtarıcı insani yardıma ve güvenliğe erişimini engellemeye devam etmesini dikkatle değerlendirmeye çağırıyoruz. Suriye halkı yaklaşık 12 yıldır süren savaşın acısını çekmeye devam ederken, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye’nin öncülüğünde siyasi bir çözüme yönelik desteğimiz sürüyor. Kalıcı bir siyasi çözümün ulaşılabilir olmasını sağlamak için müttefiklerimiz, ortaklarımız ve BM ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”