ABD’deki Sarraf davasında gizli dosya sayısı 50’ye çıktı

ABD’de 2016’dan beri devam eden Rıza Sarraf davasının kayıtlarına yeni bir gizli dosya daha eklendi. Davanın görülmeye başlamasından bu yana kayıtlara geçen gizli dosya sayısı 50’ye çıktı.

Türkiye’de 17-25 Aralık operasyonlarında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Sarraf serbest kalmış daha sonra ABD’ye gitmişti. 19 Mart 2016’da ABD’nin Miami kentinde ‘banka dolandırıcılığı’ ve ‘kara para aklama’nın yanı sıra ‘ABD’nin İran’a yönelik ambargosunu delmek’ suçlamalarıyla göz altına alınmış, ardından 75 yıla kadar hapis istemiyle mahkemeye çıkarılmıştı.

Daha sonra itirafçı olan Sarraf son duruşmasında ifade verdikten sonra ortadan kaybolmuştu. Bu yıl kasım ayındaki mahkeme kayıtlarında Sarraf’ın üç yıldır serbest olduğu ortaya çıkmıştı.

Halen süren davada Halkbank dahil dokuz sanık yargılanıyor.

VoA Türkçe’den Can Kamiloğlu’nun haberine göre 2021 yılında Sarraf davasına eklenen gizli dosyaların sayısı sekize yükseldi. 2017’de dört, 2018’de 17, 2019’da 10, 2020’deyse 11 gizli dosya kayıtlara geçmişti.

Gizli dosyaların arasında yeni iddianameler, yeni deliller, yeni tanık ifadeleri, üçüncü şahısların mahkemeye sunduğu dilekçeler, savunma ve savcılığın yazışmaları ve içeriğinin henüz kamuyla paylaşılması uygun görülmeyen belgeler bulunuyor olabilir.

Dosyaların ne zaman açılacağına dair kesin bir tarih bulunmuyor.