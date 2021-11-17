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ABD’deki Sarraf davasında gizli dosyalardan bazıları açılacak

ABD’de New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Rıza Sarraf davasında, farklı zamanlarda gizlilik kaydıyla dava dosyasına konulan belgelerin bazılarının kamuya açılacağı belirtildi.

Fotoğraf: AA

Aralarında Halkbank’ın da bulunduğu dokuz sanığın yargılandığı Rıza Sarraf davasında, davanın ilk başladığı 15 Aralık tarihinden itibaren gizlilik kararı konulan 50’ye yakın dosya bulunuyor. Gizlilik kararı bulunan dosyalardan hangilerinde gizlilik kararının kaldırılacağına davanın hakimi Richard Berman karar verebiliyor.


1 Kasım’da gizlilik kararı kaldırılan bir belgeye göre Sarraf’ın 2018 yılında mahkemeye kefalet karşılığında tutuksuz yargılanmak için başvurduğu, hakimin de başvuruyu kabul ettiği belirtilmişti.

Yaklaşık dört yıldır nerede olduğu bilinmeyen Rıza Sarraf’ın ABD’de adını Aaron Goldsmith olarak değiştirdiği ve binicilik merkezi kurduğu ortaya çıkmıştı.

Hakim Berman, 1 Kasım’da savunma ve savcılığa gönderdiği mektupta, son gelişmeler çerçevesinde dava dosyasındaki bazı gizli belgeler için gizlilik kararının kaldırılmasına itirazlarının olup olmadığını sordu. Berman’ın mektubuna taraflardan yanıt geldi.

VOA Türkçe’den Can Kamiloğlu’nun haberine göre New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, dün hakim Berman’a yazdığı cevap mektubunda savunma ve savcılığın, hakimin gerekli gördüğü şekilde son gelişmelerle ilgili dosyada üzerinde gizlilik kararı bulunan bazı belgelerin kamuya açılmasına bir itirazı olmadığı belirtti.

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