ABD'de yiyecek ve içeceklere katılan 'Kırmızı No.3' adlı gıda boyası yasaklandı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yiyecek ve içeceklerde kullanılan katkı maddesi ‘Kırmızı No.3’ adlı gıda boyasını yasaklandı.

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ABC News’ün haberine göre FDA, potansiyel kanser riski nedeniyle kozmetik ürünlerde kullanılması yaklaşık 35 yıl önce yasaklanan Kırmızı No.3‘ün gıdalarda da kullanılamayacağını duyurdu.

Açıklamada, bilimsel adı ‘FD &C Red No.3, Red 3’ olan ve daha çok şekerlemelerin renklendirilmesinde kullanılan sentetik gıda boyasının bugün itibarıyla ülkenin gıda tedarik zincirinden çıkarıldığı belirtildi.

Bazı çalışmalarda boyanın laboratuvar farelerinde kansere yol açtığı tespit edildi. Bu nedenle söz konusu kararın ‘hukuki bir mesele’ olarak alındığı belirtildi.

Tüketici hakları savunucuları da insanlarda da kansere yol açtığı iddia edilen maddenin yasaklanmasından ve FDA’nın aldığı karardan memnun.

FDA, bazı şekerlemelere, atıştırmalık keklere ve vişnelere parlak kırmızı renk veren maddenin izninin iptal edilmesi için 24 sivil toplum kuruluşu tarafından 2022’de verilen dilekçeyi kabul etmişti.

ABD’de bazı sivil toplum kuruluşları ve sağlık örgütleri, yıllardır, gıda güvenliğini tehdit eden söz konusu maddenin yasaklanması için uğraşıyordu.

‘Kırmızı No.3’ daha önce Avustralya, Yeni Zelanda ve Avrupa tarafından yasaklanmıştı.