Twitch fenomeninin hediye dağıtımı olaylı bitti

ABD’nin New York eyaletinde Manhattan şehrinde popüler bir Twitch yayıncısının hediye dağıtımı etkinliğine katılanlarla polis arasında arbede yaşandı.

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Popüler Twitch yayıncısı Kai Cenat‘ın çekilişle bazı hediyeleri fanlarına dağıtacağını duyurması üzerine Union Meydanı’nı dolduran yüzlerce genç arasında tartışma yaşanması üzerine çıkan taşkınlığı yatıştırmak ve kalabalığı dağıtmak için New York Polisi (NYPD) ekipleri bölgeye girişi yasakladı.

İnternet üzerinden yayın yapan Twitch isimli içerik kanalındaki oyunlara katılabilme olanağı sunan oyun konsoluna sahip olmak isteyen kalabalık arasında bir süre sonra tartışma çıktı, bazıları ise polise saldırdı.

Polis, olayların daha fazla büyümesini engellemek için Union Meydanı Parkı’nda, çoğu 14-15 yaşındaki gençlerden oluşan gençlerin parkı terk etmesini istedi.

Polisin uyarısını dinlemeyen bazı gençler ve Twitch yayıncısı Cenat gözaltına alındı.