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Yaramazlara biraz batar!

ABD’de sertifikalı merkezlerde ‘sihirli mantar’ kullanımı başlıyor

ABD’nin Oregon eyaletinde ‘sihirli mantar’ psilosibinin sertifikalı merkezlerde kullanılmasına başlanıyor.

Fotoğraf: Reuters

Doğada yetişen ‘sihirli mantar’ın içinde bulunan halüsinatif etkili psilosibin, ağır depresyon, travma sonrası stres, kaygı bozukluğu vakalarının tedavisinde yeni bir umut olarak görülüyor.


Oregon, iki yıl önce ‘sihirli mantar’ kullanımını yasal hale getiren ilk ABD eyaleti olmuştu. Geçen iki yılda yasal çerçeveden pratik uygulamalara geçilmesi için gerekli adımlar atıldı, kullanımın eyaletten sertifika almış uzmanlar gözetiminde yapılabilmesi için eğitim programları tasarlandı.

New York Times’ın haberine göre şimdi eyalette ‘sihirli mantar’ kullanımı için lisanlı merkez açmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeye başlandı. Marihuanadan farklı olarak, ‘sihirli mantar’ın perakende satışına izin verilmeyecek, isteyenler maddeyi yalnızca lisanslı bir merkezde kullanabilecek.

Alkol bağımlılığı tedavisinde umut veriyor

Halen araştırma aşamasında olsa da bilim insanları psilosibin ve diğer saykedeliklerin, beynin yeniden yapılanmasını sağlayan nöroplastisiteyi desteklediğini düşünüyor.

Örneğin, alkol bağımlılığına ilişkin yeni bir araştırma, psilosibin tedavisinin psikoterapiyle desteklendiğinde olumlu sonuç verdiğini gösteriyor. Ancak uzun vadeli sonuçlar belirsizliğini koruyor.

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