ABD’de menopozun işverenlere yıllık maliyeti 27 milyar dolar

Yeni bir araştırmaya göre ABD’de menopozdan kaynaklanan işgücü kaybının yarattığı maddi zarar 27 milyar dolar (yaklaşık 525 milyar lira).

Avustralyalı oyuncu Naomi Watts, menopoz farkındalığı konusunda öncü isimlerden biri.

Kar amacı gütmeyen akademik kuruluş Mayo Clinic, menopozun çalışma hayatına etkilerini ve ekonomik maliyetini ölçmek için bir anket yaparak, 45-60 yaş grubundaki kadınlara ‘yaşlanma deneyimleriyle ilgili’ sorular sordu.

4 bin 440 çalışan kadının yanıtlarından toplanan veriler değerlendirilirken, menopoz semptomlarına bağlı olarak bildirilen olumsuz iş sonuçları dikkate alındı.

Kadınların yüzde 15’e yakını, semptomlar nedeniyle işin sonucunun olumsuz olduğunu belirtti. Yüzde 10’u son bir yıl içinde menopozdan ötürü işe gidemediği günler olduğunu (ortalama üç gün) söyledi. Semptomların şiddetine bağlı olarak işle ilgili aksaklıklar ve devamsızlık da arttı.

İşe gelmemenin maliyeti 1.8 milyar dolar

Anketten yola çıkarak yapılan hesaplamalarda, menopoz semptomları nedeniyle izin alanların iş yerine maliyeti ABD’de yıllık 1.8 milyar dolar. Ancak maliyetin çok büyük kısmı sağlık harcamalarından geliyor ve toplamda 27 milyar doları buluyor.

10 kadından dokuzunu etkiliyor

10 kadından yaklaşık dokuzu menopoz sendromları yaşıyor. Sıcak basmaları, gece terlemeleri, ruh halindeki değişiklikler, uyku bozuklukları, konsantrasyon zorluğu gibi bilişsel zorluklar en yaygın belirtiler. Kaygı ve düşük benlik saygısı gibi etkilerin yanında, cinsellikle ilgili sorunlar da yaşanabiliyor.

Farkındalık artıyor

Öte yandan, menopozun kadınların hayatındaki önemli ama doğal bir dönem olduğu konusundaki farkındalık da artıyor. Bu konunun öncülerinden biri Avustralyalı yıldız oyuncu Naomi Watts.

Kendi menopoz deneyiminden yola çıkarak IamStripes adlı bir online topluluk kuran Watts, benzer sorunlar yaşayan kadınların birbirine destek olabilmesi için platform sağlıyor.