ABD’de madeni paraya resmi basılan ilk siyah kadın: Maya Angelou

ABD’li şair ve yazar Maya Angelou’nun, çeyreklik madeni paraya resmi basılan ilk siyah kadın oldu.

Fotoğraf: ABD Hazine Bakanlığı

ABD Hazine Bakanlığı edebi eserlerinin yanı sıra aktivist kimliğiyle de tanınan 2014’te, 86 yaşında hayatını kaybeden Angelou adına 25 sentlik madeni paralar bastı.

Angelou, eski başkan Bill Clinton’ın 1993’teki yemin töreninde, yazdığı şiiri seslendiren ilk siyah kadın olmuştu.

‘American Women Quarters’ programı kapsamında, astronot, kabile şefi ve oyuncu da dahil öncülük etmiş diğer kadınlar için de madeni paraların basılması planlanıyor.

Bakanlığın açıklamasında, “Her madeni paramızı tasarladığımızda ülkemizle ilgili, değer verdiklerimizle ilgili bir söz söyleme şansımız oluyor” ifadelerini kullandı.