ABD’de kurulan intihar hattını beş ayda iki milyona yakın kişi aradı

ABD’de acil arama hattı şeklinde beş ay önce kurulan ‘988 İntihar ve Kriz Yaşam Hattı’na 1 milyon 700 binden fazla başvurulduğu belirtildi.

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AA’nın haberine göre normal telefon numarasıyla ulaşılan İntihar Önleme Yaşam Hattı yerine Temmuz 2022’de 988 acil arama şeklinde kurulan intihar hattına yoğun ilgi gösterildiği kaydedildi.

Bu hatla ilk beş ayda 1 milyon 700 binden fazla çağrı, mesaj ve arama şeklinde iletişime geçildiği bildirildi.

Bu rakamın, bir önceki yılın aynı döneminde kullanılan eski 10 haneli İntiharı Önleme Yaşam Hattı’ndan yaklaşık yarım milyon daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

Bu arada, yıl içinde, 988 Yaşam Hattı’na başvuranlara video görüntülü hizmet verilebilmesi için de çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

988 Yaşam Hattı’na federal hükümetin 1 milyar dolara yakın yatırım yaptığı, birçok eyalette de bu hizmetin yerel düzeyde finanse edilmesi için meclislerden yasa geçirildiği bildirildi.