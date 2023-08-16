ABD’de ‘intikam pornosu’ kurbanı kadına 1,2 milyar dolar tazminat

ABD’de bir mahkeme, ‘intikam pornosu’ kurbanı olan bir kadına 1,2 milyar dolar (32,5 milyar TL) tazminat ödenmesine hükmetti.

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Mahkeme tutanaklarında adı ‘D.L.’ olarak geçen bir kadın, geçtiğimiz sene eski erkek arkadaşına taciz davası açmıştı. D.L., eski sevgilisinin kendi özel fotoğraflarını izinsiz bir şekilde internette paylaştığını dile getiriyordu.

BBC’nin haberine göre çift 2016’da çıkmaya başladı. Çift, 2021’de ayrıldı ancak sanık, D.L.’nin fotoğraflarını sosyal medya platformlarında ve yetişkinlere yönelik web sitelerinde rızası olmadan yayınladı. Bunun haricinde D.L.’nin fotoğrafları herkesin erişebileceği bir Dropbox klasörü aracılığıyla arkadaşlarına ve ailesine gönderdi. İddialar arasında erkeğin, D.L.’nin telefonuna, sosyal medya hesaplarına, e-postasına ve evdeki kamera sistemlerine izinsiz erişim sağladığı da var.

Ayrıca, bir noktada sanığın kadına şöyle bir mesaj gönderdiği de belirtiliyor: “Hayatının geri kalanını kendini internetten silmeye çalışarak geçireceksin. Tanıştığın herkes hikayeyi duyacak.“

ABD basınında çıkan haberlere göre sanık mahkemeye çıkmadı.

Mahkeme, kadına geçmiş ve gelecekteki zihinsel ıstıraplar için 1,2 milyar dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

Bu duruma yani partnerlerden birinin, diğerinin fotoğraflarını veya videolarını genellikle ilişki bittikten sonra izinsiz bir şekilde çevrimiçi platformlarda yayınlamasına ‘intikam pornosu’ (revenge porn) deniyor.

ABD’de daha önce de intikam pornosundan dolayı yüklü tazminatlar ödendi. Örneğin 2018’de Kaliforniya’da bir kadın, eski erkek arkadaşının kendi fotoğraflarını porno sitesinde paylaşmasından ötürü 6,8 milyon dolar tazminat kazanmıştı.

Euronews’in aktardığına göreyse sanığın ödemeyi yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor. Bu durumda davacı, davalının mal varlığının elinden alınmasını talep eden bir dava açabilir.