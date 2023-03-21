ABD’de gözaltındaki bir siyahın ölümüne neden olan polisler hakkında dava

ABD’nin Virginia eyaletinde, gözaltındaki bir siyah gencin getirildiği hastanede ölümüne yol açan yedi polis ve üç sağlık görevlisi hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı.

Görsel: Washington Post

AA’nın Washington Post’tan (WP) aktardığına göre, Virginia’da savcılar, 6 Mart’ta meydana gelen olayda, 28 yaşındaki siyah Irvo Otieno’nun ölümünden sorumlu tuttukları 10 kişi için ikinci derece cinayet suçlamasından dava açtı.

Petersburg şehrinde bulunan eyalet hastanesi güvenlik kameraları görüntüsünde, Otieno’nun elleri ve ayakları kelepçeli bir şekilde odaya sokulduğu, daha sonra kontrol altına alma çabası içinde Henrico County departmanından yedi polisin ve üç hastane görevlisinin üstüne çıktığı görüldü.

Yaklaşık 11 dakika boyunca 10 kişinin kontrol etmeye çalıştığı Otieno’nun daha sonra hareketsiz kalarak yerde uzandığı, ardından sağlık görevlilerinin kalp ve solunum masajı yapmaya çalıştığı gözlendi.

Adli tip incelemesinde olay yerinde hayatını kaybeden Otieno’nun ‘havasızlıktan boğulma’ sonucu öldüğü kaydedildi. WP, ses olmayan 27 dakikalık güvenlik kamerası görüntüsünü kısaltarak 11 dakikasını yayınladı.

Ailesinin avukatı, Otieno’nun hastaneye getirilmeden önce hücresinde polisler tarafından çıplak şekilde dövüldüğünü gösteren başka bir güvenlik kamerası kaydını izlediğini söyledi.

Anne Ouko Otieno, “Oğluma, köpeklere yapılan muameleden daha kötü davranıldı” ifadesini kullandı. Ailenin Kenya’dan ABD’ye göç ettiği aktarıldı.