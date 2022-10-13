ABD’de enflasyon beklentilerin üstünde arttı

ABD’de tüketici fiyat endeksi, eylülde yüzde 0,4’le beklentilerin üzerinde arttı. Enflasyon baskısının artması, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki ay üst üste dördüncü kez 75 baz puan faiz arttıracağı beklentisini pekiştirdi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters anketine katılan analistler enflasyonun bu ay yüzde 0,2 artacağını tahmin ediyordu.

Enflasyon, yıllık bazda yüzde 8,2 oldu. Reuters anketine katılan analistler yıllık enflasyonun yüzde 8,1 olmasını bekliyordu. Tüketici fiyatları geçen ay yıllık bazda yüzde 8,3 artmıştı.

Oynaklık gösteren gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek tüketici fiyatları eylülde geçen aya göre yüzde 0,6’yla beklentilerin üzerinde arttı. Geçen ay da oran yüzde 0,6’ydı.

Çekirdek enflasyon eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6’yla beklentilerin üstünde arttı. Reuters anketine katılan ekonomistler çekirdek enflasyonun yıllık bazda yüzde 6,5 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı. Ağustosta çekirdek enflasyon yüzde 6,3’tü.

Fed yetkilileri, çeşitli dönemlerde enflasyonun düşürülmesi için faiz artışına devam edileceğinin sinyallerini vermişti. Fed, faizi en son eylülde 75 baz puan artırarak 3-3,25 seviyesine çıkarmıştı.