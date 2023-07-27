ABD’de dört yıl önce kaybolan çocuk başka bir eyalette ortaya çıktı

ABD’nin Arizona eyaletinde 14 yaşındayken ortadan kaybolan otizmli kız çocuğu, dört yıl sonra Montana’da ortaya çıktı.

Fotoğraflar: Glendale Polis Departmanı

Şu anda 18 yaşında olan ve yüksek işlevli otizm teşhisi konan Alicia, 15 Eylül 2019’da ortadan kaybolmuştu. Annesi, Alicia’nın internet üzerinden tanıştığı bir kişi tarafından kaçırılmış olabileceğini söylemişti.

Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) da dahil olduğu soruşturma kapsamında birçok ipucuna ulaşılmış ancak adres belirlenememişti.

1600 kilometre uzakta ortaya çıktı

Alicia’nın Kanada sınırına 64 kilometre uzaklıktaki küçük bir kasabada polis merkezine giderek kendini tanıttığı bildirildi.

Alicia’nın ortaya çıktığı yer, kaybolduğu Arizona’dan yaklaşık 1600 kilometre uzakta.

Dört yıl nerede ve kiminle olduğu ise belli değil.

Alicia polise kimsenin kendisine zarar vermediğini ve tutsak olmadığını söylemiş.

Montana Glendale Polisi Sözcüsü Jose Santiago, “Alicia tamamen güvende, sağlıklı ve mutlu” dedi.

Alicia’nın annesine kavuştuğu ve özür dilediği de aktarıldı.