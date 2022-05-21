ABD’de çıplak foto şantajı 17 yaşındaki gencin intiharına sebep oldu

ABD Kaliforniya’nın San Jose şehrinde yaşayan Ryan Last, çıplak fotoğrafını gönderdiği kişinin şantajından kısa süre sonra intihar etti. Yetkililer cinsel içerikli siber santaj suçlarındaki artışa dikkat çekiyor.

Fotoğraf: CNN

CNN’de yayınlanan habere göre olaylar şöyle gelişti:

Ryan Last, internette kendini ‘kız’ olarak tanıtan bir kişiyle konuşmaya başladı. Karşı taraf bir süre sonra Ryan’a çıplak fotoğrafını gönderdi ve ondan da göndermesini istedi. Fotoğrafı alır almaz da 5 bin dolar para istedi, vermezse görüntüyü Ryan’ın ailesiyle ve herkesle paylaşmakla tehdit etti.

Şantajcı 150 dolara razı oldu

Ryan, bu parayı veremeyeceğini söyleyip şantajcıyı 150 dolara ikna etti, ödemeyi yaptı. Ancak baskı ve şantaj devam etti.

Anne Pauline Stuart, olayın yaşandığı günlerde bütün bu olanlardan haberinin olmadığını, detayları adli soruşturmadan sonra öğrendiğini söyledi: “Saat 22:00 sıralarında oğluma iyi geceler diledim. Sabaha karşı 02:00’de önce kandırılmış sonra şantaja uğramış. İntihar etmeden önce ‘ne kadar utandığını ve ailesini ne kadar utandırdığını söyleyen bir not’ yazmış.“

Anne Stuart oğlunun notu dehşet içinde yazmış olduğunu tahmin ediyor ve “Gençler böyle durumlarda korkmamalı” diyor. Güvenlik güçleri ise seks şantajı vakalarında patlama olduğunu söylüyor.

Gençler büyük resmi görmekte zorlanıyor

Ülkede ailelere yönelik geniş çaplı bir uyarı kampanyası başlatan FBI’ın verdiği bilgiye göre 2021’de kendilerine 18 binin üstünde seks şantajı bildirilmiş ve şantajcılara yaklaşık 13 milyon dolar ödeme yapılmış.

FBI yetkilileri bu tip vakalarının tamamının bildirilmemesinin işlerini zorlaştırdığını söylüyor: “Yaşadıkları utanç duygusuyla baş etmekte zorlanıyorlar ancak bunu aşıp, telefonla ya da bizzat gelerek şikayette bulunmalarını istiyoruz.“

Adolesan tıp uzmanı Dr. Scott Hadland gençlerin, özellikle de genç erkeklerin seks şantajına karşısında neden kırılgan olduklarını şöyle anlatıyor: “Gençlerin beyinleri hala gelişim aşamasında. Bir ‘felaketle‘ karşılaştıklarında, bunu aşıp büyük resmi görmeleri zor oluyor.”