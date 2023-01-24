ABD’de bir silahlı saldırı daha: Yedi kişi öldü

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yeni bir silahlı saldırı daha oldu. 67 yaşındaki bir saldırgan iki ayrı yerde yedi kişiyi öldürdü.

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İlk saldırıda Half Moon Bay kentindeki bir çiftlikte dört kişi hayatını kaybederken, beş kişi de yaralandı. Saldırgan, çiftliğin yakınında üç kişiyi daha öldürdü. Yaralılardan birinin durumu ağır.

67 yaşındaki saldırgan Zhao Chunli, polis ekipleri tarafından otoparkta bir aracın içerisinde yakalandı. Saldırıyı düzenlediği silah da araçta bulundu.

Polis, saldırganın çiftlik çalışanı olma ihtimali üzerinde duruyor. Ayrıntılar saldırganın sorgusunun ardından açıklanacak.

Üç gün önce de Los Angeles şehrinde binlerce kişinin katıldığı Ay Yeni Yılı kutlaması sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda dokuz kişi yaşamını yitirmişti. ABD, yeni yılın ilk üç haftasında 38 kitlesel silahlı saldırıya sahne oldu.