ABD’de bir silahlı saldırı daha: Üç kişi öldü

ABD’de New Mexico eyaletinin Farmington şehrindeki silahlı saldırıda en az üç kişinin öldüğü, iki polisin de yaralandığı bildirildi.

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Farmington Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, şehirde silahlı saldırı meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, saldırıya karşılık veren 2 polis memurunun da yaralandığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun stabil olduğu, silahlı saldırganın ise olay yerinde polis tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Saldırı nedeniyle Farmington Okul Bölgesi yönetiminin, şehirdeki tüm okullara giriş ve çıkışları bir süre durdurduğu, olayda öğrencilerin ve okul çalışanlarının herhangi bir zarar görmediği duyuruldu.

Saldırganın kimliği ve olayın nedeni konusunda herhangi bir detay paylaşılmazken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Yaklaşık 46 bin nüfuslu Farmington, New Mexico eyaletinin başkenti Santa Fe’nin yaklaşık 320 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.