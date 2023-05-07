Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD’de bir silahlı saldırı daha: Sekiz kişi öldü

ABD’nin Teksas eyaletinde gerçekleştirilen saldırıda sekiz kişinin öldüğü, dokuz kişininse yaralandığı belirtildi.

Fotoğraf: AA

Polis şefi Brian Harvey, düzenlediği basın toplantısında, Allen Premium Otlets isimli alışveriş merkezinde, insanlara rastgele ateş eden saldırganın, etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.


Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, alışveriş merkezinin dışında yerde yatan insanların olduğu görüldü.

Teksas Valisi Greg Abbott ise yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili ‘tarif edilemez bir trajedi’ ifadesini kullandı.

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu: Borsada vatandaşımızı soydular, çalınanı tahsil edeceğiz

Millet ittifakkının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, borsadaki ‘soygun’a dikkat çekerek ‘çalınanı tahsil edeceğini’ söyledi. Daha önce sık sık borsa konusunda uyarılarda bulunan Kılıçdaroğlu, çağrısının karşılık bulmadığını belirterek şunları kaydetti: “Borsada vatandaşımızı soydular. Görülmemiş bir operasyona maruz kaldı küçük yatırımcı. Çok üzgünüm, uyarmaya çalışmıştım. Beni dinlemeyenler, alay edenler oldu. Canları sağ olsun. Çalınanı tahsil edeceğiz manipülatörlerden. […]

Ucu yanık gurbet mektubu, içinde oy pusulası…

Türkiye dışında yaşayan biri olarak gözlemlerimi hem de bu yaz aylarında yayımlanacak bir akademik araştırmamın bulgularını aktarmak, gurbetteki durumun Türkiye’den daha rahat anlaşılmasına yardımcı olabilir.