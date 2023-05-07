ABD’de bir silahlı saldırı daha: Sekiz kişi öldü

ABD’nin Teksas eyaletinde gerçekleştirilen saldırıda sekiz kişinin öldüğü, dokuz kişininse yaralandığı belirtildi.
Polis şefi Brian Harvey, düzenlediği basın toplantısında, Allen Premium Otlets isimli alışveriş merkezinde, insanlara rastgele ateş eden saldırganın, etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, alışveriş merkezinin dışında yerde yatan insanların olduğu görüldü.
Teksas Valisi Greg Abbott ise yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili ‘tarif edilemez bir trajedi’ ifadesini kullandı.