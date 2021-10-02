ABD’de bir ilk: California’da 7’nci sınıftan itibaren aşı zorunlu olacak

ABD’de California eyaleti valisi, 7-12’nci sınıf öğrencilerine Covid-19 aşısının eyalet çapında zorunlu olacağını bildiren genelge yayımladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) tam onay alınır alınmaz Covid-19 aşısını okulda yüz yüze eğitime devam eden 12 yaş ve üstü tüm çocuklar için zorunlu hale getiren ilk eyalet California olacak.

Vali Gavin Newsom açıklamasında 12 yaş ve üstü çocuklar için aşı onayının çıkması durumunda bu grubun Ocak 2022 itibariyle aşılanmaya başlayacağını, anaokulundan 6’ncı sınıfa kadar olan çocukların da yine bir FDA onayının ardından aşamalı olarak aşılanacağı ifade etti.

Vali, salgını kontrol altına alma çabası çerçevesinde aldıkları kararlar hakkında “Hedefimize ulaşmak için hala zorlu bir mücadele gerekiyor” dedi.

ABD’de, sadece 16 yaş ve üstüne Pfizer-BioNTech aşısı için FDA’dan tam onay alınmışken, mayıs ayında 12-15 yaş arası çocukların aşılanması için acil kullanım izni çıkmıştı.

AA’nın aktardığına göre ülkedeki 5-11 yaş arası çocukların aşılanabilmesi için kasım ayında acil kullanım izninin çıkmasına muhtemel gözüyle bakılıyor.