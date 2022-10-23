ABD’de, beyin yiyen amip nedeniyle ölüm

ABD’nin Las Vegas kentinde yaşayan bir kişi, nadir rastlanan beyin yiyen amip nedeniyle hayatını kaybetti.

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Uzmanlar, bu ölüm sonrasında özellikle nehir, göl kenarında yaşayanlar açısından ‘panik’ değil ancak ‘dikkatli’ olmaları konusunda uyarı niteliğinde olması gerektiğini söyledi.

Las Vegas kentinin sınırları içinde yer aldığı Nevada eyaletinin sağlık dairesi yetkilileri, adı ve yaşını açıklamadıkları gencin, 30 Eylül’de Mead Gölü’ne girdiğini ve orada organizmaya maruz kaldığını duyurdu.

Beyin yiyen amip de denen ‘Naegleria fowleri’ göl, nehir ya da sıcak kaynak suları gibi ılık ve tatlı sularda yaşayan ölümcül bir amip türü. Bu tek hücreli organizma burun yoluyla vücuda giriyor. İnsandan insana bulaşmıyor.

Epidemiyolog Brian Labus, ”Adı nedeniyle çok dikkat çekiyor ve ürkütüyor insanları. Çok çok nadir rastlanan bir hastalık. Paniğe gerek yok ama bilinçli olalım. Bu organizma, 25-46 derece sıcaklıktaki sularda olabiliyor” dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin verilerine göre ülkede 1962’den beri 154 beyin yiyen amip vakası görüldü. Vakaların yarısı Teksas ve Florida eyaletlerinde kayda geçti. Ölüm oranı yüzde 97. Belirtiler maruz kalındıktan sonraki 1-12 günlük süreçte görülebiliyor. Etkili bir tedavisi yok.