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Yaramazlara biraz batar!

ABD’de aşının iki dozunu da olan 101 milyon kişiden yalnızca 10 bini virüsü kaptı

ABD’de 30 Nisan itibariyle Covid-19 aşısının her iki dozunu da yaptıran yaklaşık 101 milyon kişinin yalnızca yüzde 0.01’i corona virüsüne yakalandı.

Fotoğraf: Reuters

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre aşıya rağmen virüse yakalananların yüzde 27’si Covid-19’u belirtisiz geçirdi. Yüzde 2’si ise hayatını kaybetti.

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CDC aşı olduğu halde enfeksiyonu kapan kişileirn 555’inden virüs numuneleri topladı. Enfeksiyonların yüzde 64’ünden Britanya ve Güney Afrika varyantları dahil mutasyonların sorumlu olduğu görüldü.

Washington Üniversitesi’nde yapılan bir başka araştırmada da aşılandığı halde hastalığı geçiren 20 sağlık çalışanının hepsinde mutasyon geçirmiş virüse rastlandığı bildirildi.

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