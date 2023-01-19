ABD: Ukrayna’nın olası Kırım operasyonunu destekleyeceğiz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Ukrayna’nın Kırım’a operasyon düzenlemesi halinde Ukrayna ordusuna silah desteği vermeye devam edeceklerini açıkladı.

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Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, ABD’nin verdiği silahlarla Kırım’a operasyon düzenleyeceklerini açıklamıştı. AA’nın haberine göre buna ilişkin bir soruya yanıt veren Pentagon Sözcü Yardımcısı Singh, Kırım’ın Ukrayna toprağı olduğunu ve ABD’nin uzun zamandır bu konudaki pozisyonunu koruduğunu söyledi.

Singh, “Ukraynalıları her ne araç veya silah kullanırsa kullansın topraklarını geri alma konusunda destekleyeceğiz. Bunu başından beri ifade etmekten geri durmadık” dedi.

Bir gazetecinin spesifik olarak Kırım’a yönelik bir operasyon olduğunda Ukrayna ordusuna silah yardımı yapıp yapmayacaklarına ilişkin sorusuna ise Singh, “Kırım’a yönelik bir operasyon da dahil savaştıkları sürece Ukrayna’nın yanında olacağız. Orası onların ülkelerinin egemen bir parçası ve orayı alma hakları var” yanıtını verdi.