ABD: Türkiye’ye F-16 satışını açıktan destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye F-16 savaş uçaklarının satılmasını açık şekilde desteklediklerini bildirdi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AA’nın haberine göre İsveç’in NATO üyeliğiyle F-16 satışının iki ayrı konu olduğunu aktaran Miller, “F-16’ların satışı konusunda bir süredir Türkiye’yi desteklediğimizi kamuya açıkladığımız gibi, özel görüşmelerde onlara da söylüyoruz. Fakat biz her ne kadar inanmasak da bu konunun oradaki NATO üyeliğiyle bağlantılı olması gerektiğine inanan bir grup Kongre üyesi var” ifadelerine yer verdi.

Miller, soru üzerine, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) hedeflerini desteklemeye devam edeceklerini, bu konunun AB’yle Türkiye arasındaki bir mesele olduğunu kaydetti.