ABD stratejik rezervlerden piyasaya petrol sürmeye devam edecek

ABD, artan yakıt fiyatlarını düşürmek için kongre seçimlerinden önce, stratejik petrol rezervlerinden piyasaya daha fazla petrol sürecek.

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Reuters’a konuşan ABD’li yetkililer, önümüzdeki ay düzenlenecek Kongre seçimlerinden önce yakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla stratejik petrol rezervinden daha fazla petrol satmayı planlıyor. Yönetimin ayrıca, pompa fiyatlarıyla mücadele kapsamında stokların yeniden doldurulması için detaylı yol haritası açıklaması bekleniyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ve diğer üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı. Bu, Covid-19 salgınının yaşandığı 2020’den bu yana üretimdeki en büyük kesinti.

ABD, OPEC’e, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası artan petrol fiyatları nedeniyle üretimin artırılması çağrısında bulunmuştu.

Bu gelişmeler petrol ve yakıt fiyatlarının artmasına neden oluyor.