ABD Senatosu’nun çoğunluk liderinden Netanyahu’nun video konferans talebine ret

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Demokrat senatörleri oturumuna video konferans yoluyla hitap etme talebin reddetti.

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Cumhuriyetçi senatörlerin toplantısına video konferans yoluyla bağlanarak Gazze konusunu değerlendiren Netanyahu, aynı gün Demokrat senatörlerin toplantısında da hitap etmek istedi.

Ancak AA’nın haberine göre Schumer, Netanyahu’nun bu istediğini uygun bulmadı.

Netanyahu’nun talebini geri çeviren Schumer, İsrail konusunun iki partinin ortak konusu olması ve tek bir partinin meselesi haline getirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Konuyla ilgili olarak Axios haber sitesine açıklama yapan Schumer’in basın sözcüsü de Netanyahu’nun Cumhuriyetçilerin toplantısına ayrıca bağlanıp hitapta bulunmasını zımnen eleştirerek, bu konuların parti meselesi yapılmaması gerektiğini söyledi.

Netanyahu’yu topa tutmuştu

Schumer, geçen hafta , Netanyahu’nun 7 Ekim 2023’ten sonraki süreci kötü yönettiğini söylemişti.

ABD’de en yüksek resmi makama seçilmiş Yahudi olarak nitelendirilen Schumer, şunları demişti:

“Başbakan Netanyahu, kendi siyasi kurutuluşunu İsrail’in çıkarlarının önüne koyarak yolunu kaybetti. Kendisini, Ben-Gvir ve Smotrich gibi aşırı sağcılarla bir koalisyona soktu ve bunun sonucu olarak Gazze’deki sivil kaybını tolere etmeye fazla meyilli oldu. Bu durum dünya genelinde İsrail’e desteği tarihin en düşük seviyesine itiyor.”