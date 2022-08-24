ABD: Rusya, Harkov için referandum talimatı verdi, ilhakı kabul etmeyeceğiz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna’da ele geçirdiği bölgeler için bu hafta referandum ilan edebileceğini söyledi.

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Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna işgali devam ediyor.

Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine konuştu.

Rusya’nın Ukrayna’nın bazı topraklarına ‘ilhak planı’na devam ettiğini belirten Kirby, şunları söyledi: “Rusya’da hükümetin, özellikle Harkov’da sahte bir referandum düzenlenmesi emri verdiğini öğrendik. Bu referandum hazırlıkları birkaç gün ya da hafta içinde başlayabilir. Rusya’nın bu yöndeki duyurusunu bu hafta bitmeden duyabiliriz.”

‘İlhakı kabul etmeyeceğiz’

Kirby, ABD ve uluslararası toplumun, Ukrayna’da herhangi bir ilhakın kabul edilmeyeceği konusunda hemfikir olduğunu vurguladı.

‘Rusya’nın bu referandumun sonuçlarını manipüle etmeye çalışacağını ve Ukrayna halkının Rusya’ya bağlanmak istediği yalanını söyleyeceğini‘ tahmin ettiklerini söyleyen Kirby, şöyle devam etti: “Bu dezenformasyona acil bir şekilde karşı çıkmak çok önemli. Ukrayna halkının Rusya’ya katılmak istediğine ilişkin herhangi bir açıklama kesinlikle doğru değildir. Son 6 ayda Ukrayna halkı Rusya’ya karşı çıktığını çok net gösterdi.”