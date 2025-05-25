ABD ordusu dünyanın en büyük uçağı üstünde çalışıyor: WindRunner

ABD ordusu dünyanın en büyük kargo uçağı üstünde çalışıyor. ‘WindRunner’ isimli uçak, dev Boeing 747’nin tam 12 katı kargo hacmine sahip olacak.

WindRunner. Fotoğraf: Radia

Colorado eyaletinde ABD ordusunun Radia isimli şirketle geliştirdiği WindRunner’ın 80 metre kanat açıklığına ve 108 metre uzunluğa sahip olması hedefleniyor. Neredeyse bir futbol sahası büyüklüğündeki uçağın maksimum yük kapasitesi 72 bin 575 kilogram olacak.

New Scientist’in haberine göre WindRunner aslında ABD’deki rüzgar çiftliklerine 100 metrelik türbin kanatları taşımak için tasarlanmıştı. Fakat Radia’da savunma alanından sorumlu başkan yardımcısı Kenneth Bibb, böylesine büyük bir kargo kapasitesinin farklı alanlarda da kullanılabileceğini söylüyor:

“Kısa ve asfalt olmayan pistlere iniş yapabilme özelliği sayesinde insani krizlerde ve çatışmalarda esneklik sağlayabilir.”

Tabii insani krizlerin yanısıra bu uçak çeşitli askeri operasyonlarda da kullanabilecek ve ordunun ihtiyaçlarını karşılayacak.

Uçağın farklı operasyonel senaryolardaki performansı değerlendirilerek WindRunner’ın ABD Savunma Bakanlığı’nın hangi lojistik ihtiyacını karşılayabileceği araştırılıyor.

Nitekim ABD Savunma Bakanlığı, WindRunner’ın birtakım büyük ekipmanları ve hatta F-16 savaş uçakları gibi askeri kargoları nasıl taşıyabileceğini değerlendirmek üzere Radia’yla bir anlaşma imzaladı. Ordu WindRunner’ın geliştirilmesi için henüz finansman sağlamıyor.

Radia’nın kurucusu ve CEO’su Mark Lundstrom şöyle diyor:

”WindRunner, dünyanın en büyük yüklerini ulaşılması en zor bölgelere taşıyabiliyor. Bu iş birliği, ticari imkanların askeri ihtiyaçlara entegre edilerek ABD ulusal savunmasına sağlayabileceği katkıları da gösteriyor.”