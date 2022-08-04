ABD ödül koydu; gergedan boynuzu ve fildişi kaçakçısı yakalandı

Kenya’da polis, ABD’nin yakalanması durumunda 1 milyon dolar (17,97 milyon lira) ödül vereceğini açıkladığı kaçakçıyı tutukladı.

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Uyuşturucu ve yaban hayatı kaçakçılığı yapan Abdi Hüseyin Ahmet’in, ihbar üzerine salı günü Meru bölgesinde tutuklandığı belirtildi.

2019’da, ABD’nin New York kentindeki mahkemede açılan davada fildişi ve gergedan boynuzu kaçakçılığıyla ve en az bir kilo eroini ülkeye sokmakla suçlanan Ahmet’in ABD’ye iade edileceği belirtildi.

Aynı davada üç isim daha yargılanıyor. Bu dört kişinin yedi yıl süreyle 190 kilo gergedan boynuzu, 10 ton fildişini kaçak yollardan Kenya, Uganda, Gine, Senegal, Tanzanya’dan çıkardıkları, ABD ve Güneydoğu Asya’daki alıcılara satmayı planladıkları belirtildi.

Yetkililere göre piyasa değeri 7 milyon dolar (125,78 milyon lira) olan boynuz ve fildişlerini elde etmek için 35 gergedan ve 100 fil avlandı.

26 Mayıs’ta, ABD ve Kenyalı yetkililer, Ahmet’in ve bir başka kaçakçılık şüphelisi Bedri Abdül Aziz Salih’in yakalanması için bilgi verecek kişilere 1’er milyon dolar para ödülü verileceğini açıkladı. Salih bir hafta sonra yakalandı.

Polis, Ahmet’in de yakalanmasının ardından ABD’yle işbirliği yaparak kaçakçılara darbe indirdiklerini açıkladı.

Gergedan boynuzunun ticareti uluslararası hukuka göre 1977’den beri yasak. Ancak geleneksel Çin tıbbında kullanılması nedeniyle sıklıkla kaçakçılık haberlerine konu oluyor.