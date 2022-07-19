18 milyon dolarlık rekor kaçakçılık: Gergedan boynuzu, pangolin pulu, fildişi…

Malezya’da ele geçirilen nadir hayvan parçalarının ülkede bugüne kadarki en büyük vahşi hayvan kaçakçılığı olduğu açıklandı.

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Malezya Kraliyet Gümrük Departmanı, Afrika’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Abu Dabi’ye oradan da Malezya’ya kaçırılan değerli hayvan parçaları arasında altı ton fildişinin yanında pangolin pulu, gergedan boynuzu ve diğer değerli hayvan parçalarının bulunduğunu açıkladı.

Bu olay, Malezya’nın vahşi yaşam kaçakçılığının merkez üslerinden biri olduğunu bir kez daha teyit etti.

Yetkililer, 10 Temmuz’da Malezya’nın batı kıyısındaki Klang limanında bir nakliye konteynerinin içinde biçilmiş kerestenin arkasına gizlenmiş halde bulunan sevkiyatın ithalatçısı ve nakliye acentesi hakkında soruşturma başlatıldı.