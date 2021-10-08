Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD nükleer denizaltısı Çin Denizi’nde ‘gizemli’ bir cisme çarptı

ABD donanması, nükleer saldırı denizaltısının Hint-Pasifik bölgesindeki uluslararası sularda gizemli bir cisme çarptığını ve yararlılar olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: US Navy

USS Connecticut denizaltısının 2 Ekim’de yaşadığı kazayla ilgili açıklamada “Denizaltı güvenli ve istikrarlı durumda. Nükleer tesisi ve alanları etkilenmedi ve bütünüyle çalışır durumda” ifadeleri kullanıldı.


Bloomberg’in haberinde adı açıklanmayan bir savunma yetkilisi denizaltının Güney Çin Denizi’nde bilinmeyen bir sualtı nesnesine çarpması sonucu 11 denizcinin hafif yaralandığını söyledi.

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