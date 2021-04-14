Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD, Karadeniz’e göndereceği gemilerin Boğazlar’dan geçişini iptal etti

ABD’nin, Karadeniz’e çıkışı için Türkiye’ye diplomatik bildirimde bulunduğu iki savaş gemisinin Boğazlar’dan geçişini iptal ettiği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

AA’ya göre Ankara Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı’na bu yönde bilgi verdi ve olası yeni geçişler için henüz bildirimde bulunulmadı.

Reklam

Daha önce Dışişleri kaynaklarınca, Montrö Sözleşmesi’ne uygun olarak iki ABD savaş gemisinin Karadeniz’e çıkacağına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldığı ve gemilerin ayrı ayrı 14 ve 15 Nisan’da Karadeniz’e geçmesinin, 4 ve 5 Mayıs’ta dönmesinin öngörüldüğü bildirilmişti.

Dışişleri Bakanlığı’nın 9 Nisan’daki açıklamasında şu ifadeler yer alıyordu: “Tarafımıza Montrö Sözleşmesi’ne uygun olarak iki ABD savaş gemisinin Karadeniz’e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldı. Gemiler 4 Mayıs’a kadar Karadeniz’de kalacaklar.”

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Gruşko ise Karadeniz’de artan faaliyetlerden endişe duyduklarını kaydetmiş, ABD’nin ‘kendi iyiliği için’ uzak durması gerektiğini söylemişti.

Reklam

Daha sonra da ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmüştü.

Rusya’yla Ukrayna arasında son haftalarda gerginliğin artmasının ardından geçen haftalarda Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukraynalı meslektaşlarını arayıp Kiev’e destek mesajı iletmişti.

Rusya yanlılarının ağırlıkta olduğu Ukrayna’nın Donbas bölgesinde tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesinin ardından, ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında çatışmalar 2014’ten bu yana aralıklı devam ediyor. 

Putin’in ayağına batan diken: Ukrayna

ABD, Karadeniz’e iki savaş gemisi gönderiyor

SON HABERLER

9 soruda: En iyi aşı hangisi?

Bilim insanları adeta bir yarış halinde Covid-19’a karşı aşı geliştirmeye çalışırken, uzmanların tek dileği birden çok firmanın istenen sonuca ulaşmasıydı. Ne kadar çok çeşit aşı üretilirse o kadar çok insanın bundan faydalanacağı düşünüldü ama şimdi farklı koruma oranları, doz aralıkları ve etkinlik yöntemleriyle kafamız biraz karıştı. Acaba en iyi aşı hangisi?

128 milyar doların akıbeti

Kafa karışıklıklarını giderelim, yarattığı sorunlara değinelim ve iktidar kanadının bu konudaki gerginliğinin nedenlerini ifade edelim.

Demirtaş’tan hakime: Bir hayrınızı göreyim

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşması 6 Mayıs 2021 tarihine ertelendi. Demirtaş’ın ilk tutuklandığı ana dosyanın Kobani dosyasıyla birleştirilmesi talep edildi.