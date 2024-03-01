ABD karadan ulaşamadığı Gazze’ye havadan yardım ‘atacakmış’

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze’ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını açıkladı.

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Biden, İtalya Başbakanı Georgia Meloni’yi Beyaz Saray’da kabulünde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

AA’nın haberine göre Biden İsrail tarafından yardım beklerken öldürülen Gazzeli sivillerle ilgili olarak, “Gazze’nin kuzeyinde (Filistinlilerin) insani yardıma ulaşmaya çalışırken yaşanan olay trajik ve korkutucu. Oradaki hayatların kaybı çok üzücü” dedi.

Masum insanların yiyecek bulmak için çabalarken ‘savaşa yakalandığını’ söyleyen Biden, şunları dedi:

“Onların yardıma ulaşmaya çalışırken karşılaştıkları durumu gördünüz. Daha fazlasını yapmalıyız ve ABD olarak yapacağız. Önümüzdeki günlerde, Ürdün’e katılarak Gazze’ye havadan insani yardımları atmaya başlayacağız.”

Biden, İsrail ile görüşmelerinde, Gazze’ye denizden açılacak bir koridor üzerinden insani yardım ulaştırılması seçeneğini de görüştüklerini belirtti.