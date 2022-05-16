ABD İlaç Dairesi ilk kez onayladı: Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma yöntemi olarak külot

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ilk kez cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesi amaçlı kullanılmak üzere bir külot onay verdi.

Fotoğraflar: NYT

Onay verilen külot oral seks sırasında vajina ya da anüsten bulaşabilecek hastalıklara karşı korumayı amaçlıyor.

New York Times’a konuşan ABD’deki Alabama Üniversitesi bulaşıcı hastalıklar bölümü başkanı Dr. Jeanne Marrazzo oral seksin sıfır risk anlamına gelmediğini vurgulayarak korunma yöntemlerinin önemine dikkat çekti. Zevk almayı engellemeyen koruyucu bir bariyerin endişeleri azaltabileceğini belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre herpes, bel soğukluğu ve frengi gibi enfeksiyonlar oral seks yoluyla bulaşabiliyor. Vajinadan oral seks yoluyla HIV bulaşma riski ise çok düşük Ancak bu yolla HPV (insan papilloma virüsü ) daha kolay bulaşıyor ve bazı HPV türlerinden kaynaklanan ağız ve boğaz enfeksiyonları ağız veya boyun kanserine dönüşebiliyor.

Şimdiye kadar oral seks sırasında korunma için onaylanan tek ürün kişinin genelde elinde tuttuğu, cinsel organlar ve ağız arasında bariyer sağlayan lateksten yapılan bir diş ürünüydü. Ancak Dr. Marazzo’nun da dikkat çektiği üzere seksi bir ürün olmadığından hiçbir zaman popüler bir korunma yöntemi haline gelmedi.

FDA onaylı koruma iç çamaşırını üreten şirketin kurucusu Melanie Cristol bu fikri 2014’te yaşadığı bir deneyim sonrası düşündüğünü söylüyor. O dönem şirket avukatlığı yapan Cristol cinsel yolla bulaşabilen bir hastalığı olduğunu keşfedince koruma yöntemlerinin ne kadar sınırlı olduğunu fark ettiğini anlatıyor.

Buradan yola çıkarak diş ürününe benzer ancak seksi de hissettiren bir koruma yöntemi yaratma fikriyle 2018’de kurduğu şirketinde, tek kullanımlık koruyucu külotlar üretmeye başlıyor.

Lorals markası altında ürettiği külodun iki farklı modeli var. Prezervatifte olduğu gibi ince lateskten üretiliyor. Bir de vanilya aromalı.

FDA ona sürecinde insanlı klinik deneylere ihtiyaç duyulmadığını ancak prezervatiflerde olduğu gibi Lorals şirketinden onay vermek için kalınlık, elastikiyet, gücü ve diğer ölçütlerle ilgili belgeler istendiği belirtildi.