ABD, hava sahasındaki Çin ‘casus balonu’nu düşürdü

ABD hava sahasındaki Çin ‘casus balonu’ Amerikan ordusu tarafından vurularak düşürüldü.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, Çin’in başkenti Pekin’e yapacağı ziyaretini ertelemesine neden olan ABD semalarındaki Çin ‘casus balonu’ Amerikan karasularında Atlantik okyanusu üzerine çıktığında Amerikan ordusuna ait jet uçaklar tarafından vurularak düşürüldü.

‘Üç okul servisi otobüsü büyüklüğünde’ olduğu ve 60 bin fit yükseklikte uçtuğu belirtilen balondan geriye kalan enkazın çıkarılması çalışmaları devam ediyor.

Balonun düşürülmesi operasyonu için yerel saatle 13:50’de ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), ‘Savunma Bakanlığının güvenlik çabalarını desteklemek için’ Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerindeki üç havaalanından kalkış ve varış seferlerini durdurduğunu, hava sahasının da uçuşa kapatıldığını açıklamıştı.

ABD ile Çin arasındaki son gerginlik: ‘Casus balon’

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin’e ait bir yüksek irtifalı ‘istihbarat balonu’nun ABD üzerinde uçuş yaptığını ve ordunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bunu üzerine “Gözetleme balonunun sorumsuzca bir davranış olduğunu” ifade etmiş ve Çin’e yapacağı ziyareti iptal ettiğini duyurmuştu.

Ziyaret iptalinin ardından ABD, Latin Amerika üzerinde de Çin’e ait bir gözetleme balonu tespit edildiğini duyurdu.