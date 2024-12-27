ABD, Gürcistan'da iktidar partisi kurucusunu 'Rusya'ya çalıştığı için' yaptırım listesine aldı

ABD, ‘Rusya yararına ülkenin geleceğini baltaladığı’ için iktidardaki Gürcü Hayali Partisi’nin kurucusu ve onursal başkanı Bidzina İvanişvili’yi yaptırım listesine aldı.

Bidzina İvanişvili. Fotoğraf: AA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İvanişvili’yi Rusya lehine çalışarak ülkesinin geleceğini baltalamakla suçladı. Gürcü Hayali Partisi’nin kurucusu ve onursal başkanına yaptırım kararı aldıklarını bildirdi.

Blinken “İvanişvili’nin ve partisinin eylemleri demokratik kurumları aşındırdı, insan hakları ihlallerine yol açtı ve Gürcistan’da temel özgürlüklerin kullanılmasını engelledi” dedi.

İvanişvili, Forbes‘un verilerine göre Gürcistan’ın en zengini. Servetini Rusya’da metal ve bankacılık sektörlerinde kazandıktan sonra 2003’te ülkesine geri döndü. Ekim 2012’de Gürcistan başbakanı seçildi.

On üç ay sonra partisinin devlet başkanlığı seçimlerini kazanmasıyla görevini yerine getirdiğini söyleyerek istifa etti.

Gürcistan’daki gelişmeler

Gürcü Hayali Partisi, 26 Ekim’deki parlamento seçimlerini 2012, 2016 ve 2020’nin ardından dördüncü kez kazandı.

Devlet Başkanı Salome Zurabişvili seçime ‘Rus operasyonu’yla müdahale edildiğini iddia ederek seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Ülke genelindeki göstericiler, Zurabişvili ve muhalefet partileri yeniden seçim için protestolar başlattı.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD, seçimlerin ardından Gürcistan hükümetinin bazı yetkililerine yaptırımlar uyguladı.

Diğer taraftan Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze’nin AB müzakerelerini 28 Kasım’da askıya almasıyla başkent Tiflis başta olmak üzere ülkede ikinci bir protesto dalgası başladı ve hala devam ediyor.

Kobakhidze ise Batı’yı Zurabişvili ve muhalefet aracılığıyla hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.

Bu arada iktidara muhalif Zurabişvili’nin Gürcistan’ın yeni devlet başkanı seçilen Mikheil Kavelaşvili’ye görevini 29 Aralık’ta devretmesi bekleniyor.