Gürcistan'daki AB yanlısı gösterilere devlet başkanı da katıldı

Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, ülkenin başkenti Tiflis’te 25 gündür devam eden AB yanlısı gösterilere katılarak hükümete parlamento seçimlerini yenileme çağrısı yaptı.

Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili. Fotoğraflar: AA

Salome Zurabişvili, 26 Ekim’deki parlamento seçimlerinin yenilenmesi gerekliliğini görüşmek için hükümete diyalog çağrısında bulundu.

Zurabişvili, Şota Rustaveli Caddesi’nde kurulan sahneden binlerce göstericiye hitaben yaptığı konuşmada, parlamento seçimlerinin yenilenmesinin şart olduğunu savundu.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi’nin Kurucu Onursal Başkanı, iş insanı Bidzina İvanişvili’nin hükümet üstündeki etkisini sürdürdüğünü iddia eden Zurabişvili, kendisiyle görüşmeye hazır olduğunu, 29 Aralık’a kadar seçimlerin yenilenmesi konusunda anlaşmaları gerektiğini belirtti.

Gürcistan’da gösteriler 25’inci gününde

Başbakan Kobakhidze: Bir sonraki seçim 2028’de

Diğer yandan Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ise dün (22 Aralık) “Bir sonraki seçim, parlamentonun dört yıllık görev süresinin 2028’de bitmesinden sonra yapılacak” dedi.

Zurabişvli’nin ‘görevini bırakmayacağına’ ilişkin konuşmasını değerlendiren Kobakhidze, 14 Aralık’ta Mikheil Kavelaşvli’nin yeni devlet başkanı seçildiğini, 29 Aralık’ta yemin ettikten sonra Zurabişvili’nin saraydan çıkması gerektiğini söyledi.

Kobakhidze, “Bakalım Zurabişvili, hayatına nerede devam edecek, parmaklıklar arasında mı dışarıda mı? Ceza Kanunu normlarını ihlal etmeyecek kadar akıllı olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Gürcistan’daki gelişmeler

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım’da ‘bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan’ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla Gürcistan’a şantaj yaptığını’ söyleyerek AB ile müzakereleri askıya aldığını duyurmuştu. Bunun üzerine muhalefet ve AB yanlısı eylemciler, sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Kararın ardından başlayan gösteriler 25 gündür sürüyor.

Bu sırada ABD Dışişleri Bakanlığı Gürcistan’la stratejik ilişkilerini askıya almış, AB temsilcisi Kaja Kallas da göstericilere desteğini açıklamıştı.

Baltık ülkeleri Gürcistan hükümetinin üst düzey temsilcilerine ülkeye giriş yasağı koyarken, Ukrayna’da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Gürcistan Başbakanı Kobakhidze’yle bazı hükümet yetkililerine yaptırım öngören bir kararname çıkarmıştı.

Gerilimin başlangıcı: Olaylı parlamento seçimleri

AB müzakerelerinin askıya alınmasından önce ülkede 26 Ekim’deki parlamento seçimleri de olaylı geçmişti. İktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 54 oyla 2012, 2016 ve 2020’deki parlamento seçimlerinin ardından bir kez daha lider parti olurken Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’ndan (AGİT) bir gözlemci heyet, seçimlerde süreçle ilgili sorunlar olduğunu belirtmişti.

Heyet üyeleri, seçim günü çeşitli gözdağı verme vakaları ve usule ilişkin tutarsızlıklara rastladıklarını söylemiş ve ‘Gözlemlerimiz sırasında, özellikle kırsal bölgelerde, seçim öncesinde ve sırasında oy satın alma ve mükerrer oy kullanma vakaları tespit ettik’ denilmişti.

Devlet Başkanı Salome Zurabişvili de ilk günden itibaren seçime ‘Rus operasyonu’yla müdahale edildiğini iddia etmiş ve seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini belirtmişti.