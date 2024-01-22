ABD: Gazze’de genel bir ateşkesi desteklemiyoruz

ABD yönetimi, Gazze’de genel bir ateşkesi desteklemediğini, sadece ‘insani ara’ları desteklediğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde, Gazze’deki son durumu değerlendirdi.

AA’nın haberine göre Kirby, ABD yönetimi olarak İsrail’in Hamas’ı yok etme yaklaşımını desteklediklerini ancak Filistinli sivillerin de korunması gerektiğini ifade etti.

“Esirleri çıkarmak için verilecek insani araları destekliyoruz ancak genel bir ateşkesi desteklemiyoruz” diyen Kirby, İsrail’in Hamas’a karşı savaştığını ve kendini savunma hakkı olduğunu söyledi.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta sağlık durumunun felaket seviyesine ulaştığını, çok sayıda yaralının hastane koridorlarında yerde yattığını duyurmuştu.