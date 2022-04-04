ABD, Filipinler’e Patriot konuşlandırdı

ABD’nin Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’e Patriot füze savunma sistemi konuşlandırdığı bildirildi.

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Yerel basında yer alan haberlerde Patriotların, Filipinler’in kuzeyinde Tayvan’ın güneyine bakan Cagayan eyaletindeki Aparri’ye konuşlandırıldığı belirtildi.

Haberlerde ayrıca ABD’nin ilk kez denizaşırı bir ülkeye karadan havaya füze savunma sistemini konuşlandırdığına işaret edildi.

ABD ve Filipinler’in 28 Mart’ta Luzon Adası’nda başlattığı ‘Balikatan‘ (Omuz Omuza) tatbikatının 8 Nisan’a kadar sürmesi bekleniyor.

Son yılların en büyük askeri tatbikatlarından Balikatan’a ABD’den 5 bin 100, Filipinler’den 3 bin 800 askeri personel katılıyor.

Balikatan tatbikatı, Filipinler ile ABD arasında imzalanan Karşılıklı Savunma Anlaşması çerçevesinde ilk kez 1951’de düzenlenmişti.