ABD enflasyon verisi, risk iştahını ve TL’yi destekledi

ABD’de enflasyonun tahminlerin altında yükselmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarının hızını yavaşlatabileceği beklentileri küresel piyasalarda risk iştahını artırırken, bu TL’ye de olumlu yansıdı.

Dolar/TL dün 18,6’dan 18,5’e kadar geriledi. Kamunun müdahaleleriyle devam eden kur politikasında dolar/TL bir aydır 18,6 civarında yatay bir seyir izliyordu.

Dolar endeksi dün yüzde 2’den fazla gerileyerek üç yılın en büyük düşüşünü kaydetti.

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Piyasalar, veri sonrası Fed’in aralık toplantısında 50 baz puanla daha küçük faiz artırımına gitmesi ihtimalini yüzde 85 olarak fiyatladı.

İç piyasada Merkez Bankası’nın (MB) eleştirilen makro ihtiyati politikalarına ‘kararlılıkla’ devam edeceği mesajını verdiği toplantılar takip ediliyor. MB görüşmelerinde ‘yatırım, istihdam, katma değerli üretim ve ihracatı artırıcı selektif kredi anlayışı kuvvetlendirilerek devam edecek’ mesajını veriyor.

Son bir yılda aldığı kararlarla kendisini kur, tahvil, kredi ve mevduatın para birimi dağılımında belirleyici konuma getiren MB’nin uygulamaları bankalar ve kredi alamayanlar tarafından eleştiriliyor.

TL son bir yılda dolar karşısında yüzde 55 değer kaybetse de faiz indirimlerinin de yeniden başladığı son üç ayda yatay bir seyir izlemeye başladı. Son bir ayda dolar/TL 18,6 etrafında neredeyse yatay bir seyir izledi. Kur saat 9:58’de 18,48/18,53 seviyesinde işlem görüyor.