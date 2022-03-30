ABD ekonomisi son çeyrekte güçlü büyüdü

ABD ekonomisinde dördüncü çeyrekte 2021’in en güçlü büyüme rakamına ulaşıldı.
2021’in ekim-aralık dönemini kapsayan dördüncü çeyrek için bugün açıklanan nihai büyüme verisi 6,9.
Beklenti ekonominin yüzde 7,1 büyümesi yönündeydi.
Ocak ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin dördüncü çeyrekte yüzde 6,9, şubat ayında yayımlanan ikinci tahmindeyse yüzde 7 büyüdüğü kaydedilmişti.
ABD’de ekonomi geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,3, ikinci çeyreğinde yüzde 6,7, üçüncü çeyrekteyse 2,3 büyüdü.
Ülke ekonomisi ayrıca 2021 genelinde yüzde 5,7’yle 1984’ten bu yana en güçlü büyümeyi kaydetti.
ABD ekonomisi 2020’deyse Covid-19 etkisiyle yüzde 3,4 küçülmüştü.