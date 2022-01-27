ABD’de son 38 yılın en güçlü büyümesi

ABD ekonomisi, Covid-19 salgınının etkisiyle 2020’de gösterdiği daralmanın ardından geçen yıl yüzde 5,7 büyüdü.
İşletmelerin yüksek talebi karşılamak için tükenen stokları yenilemesiyle ortaya çıkan 5,7’lik büyüme 1984’ten beri ortaya çıkan en iyi performans.
2020’deki yüzde 3,4’lük daralma 74 yılın dibi olarak kayıtlara geçmişti.
Reuters anketine katılan ekonomistler, ABD ekonomisinin dördüncü çeyrekte yüzde 5.5 büyüyeceğini tahmin ediyorlardı.
ABD Ticaret Bakanlığı’nın öncü verilerine göre ABD ekonomisinde yılın son çeyreğinde yıllık büyüme yüzde 6.9.
Geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,3, ikinci çeyreğinde yüzde 6,7 büyüme gösteren ekonomi üçüncü çeyrekte ise yüzde 2,3 yavaşlama kaydetmişti.
IMF küresel büyüme beklentisini düşürdü