ABD Erdoğan’ı Yahudi düşmanlığıyla suçladı

ABD, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Yahudi düşmanlığıyla suçladı.

Fotoğraf: Reuters

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın ‘Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anti-Semitik (Yahudi düşmanı) ifadeleri’ başlıklı açıklamasında şöyle dendi: “ABD Erdoğan’ın Yahudi halkına ilişkin anti-Semitik ifadelerini menfurca bulur ve şiddetle kınar. Erdoğan ve diğer Türk yetkililerin şiddeti körükleyecek tahrikkar sözlerden kaçınmasını istiyoruz. Türkiye’yi çatışmaları bitirmek için AB’yle el ele vermeye çağırıyoruz.”

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Açıklamaya şöyle devam edildi: “Anti-Semitik dilin hiçbir yerde yeri yoktur. ABD, anti-Semitizmin her biçimiyle mücadele etmeye kesin kararlıdır. Çoğu zaman anti-Semitizme eşlik eden şiddeti ve bu şiddete zemin hazırlayan tehlikeli yalanları ciddiyetle takip ediyoruz. Yalanlara daima gerçeklerle karşı koymalı ve nefret suçlarına adaletle karşılık vermeliyiz.”

Erdoğan, 17 Mayıs pazartesi günü kabine toplantısı sonrası konuşmasında şunları söylemişti:

“Sınırları belli olmayan İsrail devleti, insanlığa karşı suç işlemeyi sayanların elinde terör aygıtına dönüşmüştü. Kendi başbakanlarını dahi öldürmekten çekinmeyecek kadar işi ileri götürmüşlerdir. Bir Yahudi başbakan bana öyle demiştir. ‘Generalliğimde ne zaman ki Filistinlileri öldürüyordum, bana en büyük zevki o veriyordu.’ Türkiye ziyaretinde bu şahıs Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanına bunları söylüyordu. Bunlar zaten terörden gelmişlerdir. Hepsi terör içerisinde yetişmiştir. Şu anki de aynı. İsrail’in Gazze ve Filistin’e saldırıları da uluslararası yardımda karşılığını bulamamıştır. İsrail burada hukuk tanımazlığını bir kez daha göstermiştir. Bunlar beş yaşında altı yaşındaki yavruları öldürecek kadar katil. Kadınları yerde süründürecek kadar katil. Aynı sudan beslenenler de maalesef bunları destekliyor.

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Bir yandan Kudüs’ün mahremiyetine el uzatan, içinde medya gruplarının olduğu binayı yerle bir ederler işte bu terör devleti İsrail’dir. Siz orantısız güç kullanıyorsunuz. Siz savaş uçaklarınızla birlikte Gazze’ye bomba yağdırıyorsunuz. Gazze’nin savaş uçağı var mı? Yok. Kimi aldatıyorsunuz. Filistinli çocukların bombalarla ölmesiyle ilgilenmeyenler, İsrailli çocukların siren sesleriyle korkmasını göstermektedir. Filistin’de yaşanan trajediye arkasını dönenler aslında yarın başlarına geleceklerin tohumlarını ekmektedir.”