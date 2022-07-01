ABD devlet yetkilisi: TikTok kuzu kılığındaki kurt

ABD’deki Federal İletişim Komisyonu Üyesi Brendan Carr, TikTok’un Çin devleti için data toplayan bir uygulama olduğunu söyledi, Apple ve Google’ı uygulamayı kaldırmaya çağırdı.

TikTok is not just another video app.

That’s the sheep’s clothing.



It harvests swaths of sensitive data that new reports show are being accessed in Beijing.



I’ve called on @Apple & @Google to remove TikTok from their app stores for its pattern of surreptitious data practices. pic.twitter.com/Le01fBpNjn — Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) June 28, 2022

Brendan Carr geçen hafta geçen hafta Apple ve Google’ın en tepedeki iki yöneticisine yazdığı mektubu dün de Twitter hesabından paylaştı. Carr, ‘TikTok sadece bir video uygulaması değil, koyun postu” dedi. Güvenlik endişelerinden bahsetti ve iki büyük şirketi uygulamanın satışına son vermeye çağırdı.

Carr yeni raporlara göre, Çin’in bu uygulamaları üzerinden hassas verilere ulaştığını söylüyor: “Arama ve tarama geçmişleri, tuş vuruşları, biyometrik tanımlayıcılar, taslak mesajlar ve meta veriler uygulama üzerinden toplanıyor. Ayrıca bir cihazın panosunda depolanan metin, resim ve videoları da toplar.” dedi.

TikTok, Çin’in gizli soruşturmasını sınırlamak amacıyla ABD hükümeti cihazlarında yasaklandı.

TikTok, teknolojisinin arkasındaki ByteDance’in kısmen Çin devletine ait olması ve Çin Komünist Partisi’yle (ÇKP) bağları nedeniyle eleştiriliyor. Çin hükümetinin, verilerin nerede tutulduğuna bakılmaksızın, ABD vatandaşlarına karşı ‘veri casusluğu’ için potansiyel olarak TikTok’u kullanabileceği iddia ediliyor.