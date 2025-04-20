ABD basını: Musk, 13'üncü çocuğunu saklamak için annesine para teklif etti

Milyarder ve iş insanı Elon Musk’ın çocuğun kendisinden olduğunu gizlemesi şartıyla yazar Ashley St. Clair’e 15 milyon dolar teklif ettiği iddia edildi.

Milyarder Elon Musk, oğluyla birlikte Oval Ofis’te Trump ve gazetecilere karşı konuşuyor, 11 Şubat 2025. Fotoğraf: The Washington Post (Temsili)

26 yaşındaki muhafazakar yazar Ashley St. Clair, Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’la bir çocukları olduğunu Şubat’ta duyurmuştu.

Euronews’ün Wall Street Journal’dan aktardığına göre Musk çocuğun kendisinden olduğunu açıklamaması için St. Clair’e 15 milyon dolar (570 milyon 312 bin lira) ve aylık 100 bin dolar (3 milyon 802 bin lira) etti.

St. Clair teklifi reddettiğini ve o günden itibaren çocuğun velayetini almak için hukuki mücadele verdiğini açıkladı.

Musk’ın çocuk ordusu

Çok sayıda çocuk sahibi olmayı hedefleyen ve sürekli üreme propagandası yapan Musk, çocuklarından bir ‘lejyon’ kurmak istiyor. Bu terim, Roma ordusunda binlerce kişilik birlikleri anlatmak için kullanılıyordu.

Musk ve St. Clair de oğullarına Roma’nın kurucusu ve ilk kralı Romulus’un adını vermişti.

Musk’ın dünya nüfusu konusunda endişeli olduğu ve mümkün olduğunca çok çocuk sahibi olmak istediği biliniyor. Milyarder 2022’de, ‘düşük doğum oranları nedeniyle nüfus çöküşünün, küresel ısınmadan çok daha büyük bir risk olduğu’nu söylemişti.

Ayrıca Musk’ın vajinal doğumun bebeğin beyin boyutunu sınırladığını düşündüğü için Romulus’u sezaryenle doğurtmaya çalıştığı iddia edildi. Anne St. Clair bu isteği reddetti.

14 çocuk sahibi olduğu bilinen Musk’ın daha çok çocuğu olabileceği tahmin ediliyor.

Milyarder geçen yıl ‘lejyon’ olarak tanımladığı çocuk ordusunun ve annelerinin yaşaması için 35 milyon dolarlık (1 milyar 330 milyon lira) bir kompleks satın almıştı.