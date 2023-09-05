ABD 5 milyon dolar değerindeki çalıntı tarihi eseri Türkiye’ye iade edecek

ABD’de çalıntı tarihi eserlerle ilgili yürütülen operasyon kapsamında Türkiye’den çalındığı ortaya çıkan bir eserin ev sahibine iade edileceği açıklandı.

Fotoğraf: Worcester Sanat Müzesi



Euronews Türkçe’nin haberine göre 5 milyon dolar değer biçilen bronz büstün 16’ncı Roma İmparatoru Marcus Aurelius veya 21’inci Roma İmparatoru Septimus Severus’un kızına ait olduğu sanılıyor.

Yaklaşık 60 yıldır Worcester Sanat Müzesi’nde sergilenen bronz bir büst, Türkiye’ye gönderilmek üzere New York Bölge Savcılığı’na teslim edildi.

Müzeden paylaşılan açıklamada kurumun ‘Bir Kadının Portresi’ adlı eseri Ekim 1966’da hakkında çok fazla bilgi edinemeden satın aldığı, satıcının sadece ‘eseri Güneydoğu Anadolu bölgesinde aynı yıl bulduğunu’ aktardığı yazıldı.

Savcılığın araştırması sonucunda eserin çalıntı olduğunu ve yasa dışı yollardan ABD’ye sokulduğunu gösteren deliller ortaya çıktı. Sanat müzesi yetkilileri, etik standartları gözeterek, Roma döneminden kalma büstün iadesine katkı sağlamaktan onur duyduklarını ifade etti.

Geçen ayın ortalarında da Ohio’daki Cleveland Sanat Müzesi’nde segilenen Marcus Aurelius’a ait olduğu sanılan bir heykele aynı sebepten el konulmuştu.

Yine ocak ayında 4,6 milyon dolar değerindeki 28 parça antika eser Türkiye’ye iade edilmişti.